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Лавров: вопросы свободы слова и информации останутся на особом контроле МИД РФ

Глава МИД указал, что Россия будет "настаивать на том, чтобы западные коллеги не отлынивали от своих обязательств" в этой сфере

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вопросы, связанные с обеспечением свободы мнений и равного доступа к информации, останутся на особом контроле МИД РФ. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"На особом контроле останутся вопросы обеспечения свободы выражения мнений, равного доступа к информации. В этой связи будем и впредь настаивать на том, чтобы наши западные коллеги не отлынивали от своих обязательств и в полной мере их выполняли", - сказал министр.

Большая пресс-конференции Лаврова, посвященная итогам работы российских дипломатов в 2021 году, проходит сегодня в Москве в смешанном формате. Обратиться к министру с вопросом можно как онлайн, так и очно.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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