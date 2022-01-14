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Лавров: Россия надеется, что вклад Швеции и Финляндии в евробезопасность не ослабнет

РФ уважает суверенитет Финляндии и Швеции, отметил глава российского дипведомства

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, ценит вклад политики нейтралитета этих стран в евробезопасноть и имеет основания надеяться, что соответствующий вклад не ослабнет на фоне идей присоединить их к НАТО. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Отвечая на вопрос журналиста, уважает ли Россия суверенитет Швеции и Финляндии и их право самостоятельно решать вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, министр отметил, что Москва в полной мере уважает суверенитет этих государств.

"Решать, безусловно, финскому и шведскому народу. Мы обсуждаем с нашими соседями эти темы всегда, когда проводим переговоры по международной проблематике, и мы видим, что руководство Финляндии и Швеции понимает все аспекты данного вопроса. И у нас есть основания полагать, что вклад нейтральных государств в европейскую безопасность не ослабнет", - указал глава дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияФинляндияРоссия
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