Лавров считает, что США напрямую приложили руку к нынешнему кризису в православии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты напрямую причастны к кризису, в котором оказалось сейчас православие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К нынешнему кризису в православии напрямую приложили руку Соединенные Штаты Америка, у них был сформирован специальный механизм - спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал Константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол [церквей], в том числе на Украине прежде всего, на создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Лавров отметил, что такая политика США вызвала "серьезнейшие расхождения в целом в православном мире". "К сожалению, греческие церкви находятся под колоссальным давлением, в том числе, насколько я понимаю, под давлением греческого правительства", - заметил российский министр. По его словам, "это факты, которые имеются в открытом доступе".

"Если мы договоримся с правительствами тех стран, с дипломатами тех стран, на территории которых расположены канонические православные церкви, не мешать им жить своей жизнью в соответствии с их законами, их канонами, это будет самый оптимальный вклад дипломатии и прочих государственных структур в обеспечение той самой свободы вероисповедания", - уверен глава российского внешнеполитического ведомства.