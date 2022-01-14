Лавров заявил, что Россию беспокоит союзничество Японии и США

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва обеспокоена тем, что Япония давно стала союзницей США, которые считают Россию противником и главной угрозой. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Нас беспокоит то, что Япония давно уже стала союзницей Соединенных Штатов. Есть договор 1960 года (Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между Японией и США - прим. ТАСС), в соответствии с которым американцы имеют очень большую свободу маневра и свободу действий на японской территории. И сейчас, когда США нас в своих доктринальных документах объявили чуть ли не врагами, ну уж как минимум противниками и главной угрозой наряду с Китаем, конечно, пребывание Японии в союзе с такой страной, которая нас считает угрозой, не вполне, наверное, отвечает созданию оптимальной атмосферы для развития наших отношений", - сказал глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание на слухи о том, что Вашингтон планирует разместить на японской территории ракеты средней и меньшей дальности, которые в наземном исполнении были запрещены ДРСМД, из которого вышли США. "Здесь много вещей, которые нам принципиально важно понимать, потому что, если это так, то будет создаваться угроза Российской Федерации ", - добавил министр.