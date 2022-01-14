Лавров ожидает, что Союзное государство России и Белоруссии будет укрепляться

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Место Союзного государства РФ и Белоруссии в новой архитектуре отношений между странами еще только формируется, но объединение будет развиваться и укрепляться, рассчитывает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У меня очень такие позитивные ожидания от дальнейшего укрепления Союзного государства <...>, - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. - Это место (Союзного государства в новой архитектуре международных отношений - прим. ТАСС) еще только формируется, потому что Союзное государство находится в ускоренной стадии [формирования] и, конечно, в прошлом году был придан колоссальный импульс этому процессу с подписанием и принятием двадцати восьми союзных программ, которые сейчас реализуются в форме документов прямого действия. Эти рамочные договоренности переводятся в практическую плоскость".

По его мнению, Союзное государство будет эволюционировать в сторону все большей и большей координации действий по внутриэкономическим делам, в сторону гармонизации соответствующих таможенных, налоговых и других механизмов. "Есть у нас союзный парламент, который будет все более и более востребован с этими процессами. И с точки зрения нашей обороноспособности - а последние события, безусловно, добавляют аргументов, если кому-то они были еще нужны, к тому, чтобы мы эту обороноспособность укрепляли, - и здесь есть полное единение, полное понимание этой задачи", - подчеркнул Лавров.

Он также упомянул культурные связи, гармонизацию и выравнивание прав граждан. "Эта работа на 90% сделана. Надо ее распространять на оставшиеся пока сферы. Там небольшие зазоры, но в идеале надо иметь абсолютно идентичные условия для путешествий: для заселения в гостиницы, для получения медицинских услуг и многого другого, что важно для людей в повседневном режиме", - пояснил министр.

Лавров также упомянул условия ведения бизнеса, которые, по его словам, в соответствии с подписанными союзными программами будут сближаться и, при идеальном варианте, полностью гармонизироваться.

"Не забуду международные дела, где у нас теснейшая координация, единые позиции, каждые два года принимается программа согласованных действий. Вот крайний раз мы приняли ее на совместном заседании коллегий. Ежегодно у нас совместные коллегии проводятся, ежегодно у нас обмен визитами министров", - заключил он.