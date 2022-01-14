Лавров: ответ Запада по теме безопасности продемонстрирует его искренность в отношении РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Письменный ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности покажет, насколько западные партнеры искренни по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Как сказал президент [России Владимир Путин], как мы многократно подтвердили, мы внесли документы и настаиваем на том, чтобы главная наша озабоченность о нерасширении НАТО была юридически обязывающей, - сказал он. - В ответ надеюсь получить что-то внятное, помимо тех рассуждений, которые сейчас идут о том, что это Западу не подходит".

"Посмотрим, что они нам дадут на бумаге, и потом будем решать, насколько наши западные коллеги искренни, не в 90-е годы, а вот даже сейчас, в отношениях с РФ", - отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, когда появилось это требование безопасности, министр подчеркнул, что "оно было всегда". "Требование безопасности оформлялось после того, как исчез Советский Союз, в политические обязательства, принимавшиеся на высшем уровне. Этими политическими обязательствами наши западные коллеги пользовались не по назначению и не выполняли их, попросту говоря, - обрисовал ситуацию глава российского дипведомства. - Когда в 2010 году мы попросили гарантии безопасности из политического обязательства перенести в статус юридического обязательства и предложили соответствующий документ, нам сказали: "Это вас не касается, юридические гарантии безопасности даем только членам НАТО".

По словам Лаврова, у России за 30 лет "накопилось немало понимания, как надо дальше действовать", а "на обещаниях, каких-то политических заклинаниях ничего не получится".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались указанные предложения.