Володин: Грызлов имеет огромный опыт и готов к ответственной работе послом в Белоруссии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Борис Грызлов, назначенный новым послом России в Белоруссии, имеет огромный политический опыт и подготовлен к такой ответственной работе, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У Бориса Вячеславовича Грызлова огромный политический опыт. Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают", - прокомментировал он назначение журналистам в пятницу.

Володин напомнил, что Грызлов на разных должностях участвовал в подготовке и реализации решений, направленных на интеграцию двух стран, на протяжении восьми лет возглавлял Парламентское собрание Союза Беларуси и России.

"Бориса Вячеславовича отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны. Он умеет вести диалог. Хочется пожелать ему успехов", - добавил спикер Госдумы.

В декабре прошлого года стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Грызлова на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. Ранее он в разное время был главой МВД, спикером Госдумы. В последние годы Грызлов был полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он также является председателем высшего совета "Единой России".