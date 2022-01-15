Слуцкий: РФ ждет от НАТО и США ответов по гарантиям безопасности, а не имитации диалога

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, но в Москве ждут письменных ответов, а не имитации этого процесса. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По итогам телефонного разговора Блинкена и Столтенберга Госдепартамент распространил заявление руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, согласно которому "Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога".

"Красивые слова. Однако не могу здесь не процитировать высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о существующих на Западе планах "замотать" переговорный процесс. Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию", - написал Слуцкий.

По его словам, "прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов".

"При этом вопросы гарантий нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных вооружений вблизи российских границ остаются абсолютным императивом. И, как опять же отметил глава российского МИД, бесконечно ждать каких-то обещаний мы не будем", - резюмировал глава комитета.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.