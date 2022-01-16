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Песков исключил возможность размещения наступательного вооружения РФ на Украине

По словам представителя Кремля, Россия допускает, что такой шаг предпримут США и НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия исключает возможность размещения своего наступательного вооружения на Украине, но допускает, что такой шаг предпримут США и НАТО. Об этом в интервью "Эхо Москвы" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закрепленных гарантий", - заявил Песков, слова которого приведены в воскресенье в Telegram-канале главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков ранее уже называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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