Песков: пока нельзя сказать, каким будет исход переговоров по европейской безопасности

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Российская сторона пока не знает, каким будет исход переговоров с США и НАТО по европейской безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы не знаем, каким будет исход. Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", - отметил он. Песков давал интервью на английском языке.