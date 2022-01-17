Единороссы представят промежуточный отчет о выполнении народной программы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Единая Россия" на следующей неделе представит промежуточный отчет о выполнении народной программы партии. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции единороссов в Госдуме.

"Сегодня мы с вами обозначим законодательные планы "Единой России" и основные направления нашей работы. Безусловно, основа этих планов - это реализация народной программы, с которой мы шли на выборы", - сказал Турчак.

По его словам, единороссы постоянно мониторят исполнение народной программы.

"На сегодняшний день уже готов промежуточный отчет, что нам с вами удалось сделать в период с 19 сентября по конец 2021 года. Уже сформированы планы по реализации каждого мероприятия на 2022 год. Все это будет рассмотрено на программной комиссии под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева, которая планируется на следующую неделю", - отметил секретарь генсовета.

Он напомнил, что целый ряд положений программы был реализован уже в конце прошлого года. "Это касается индексации пособий, минимального размера оплаты труда, зарплат бюджетников, отмены обязательного техосмотра, установления целевого использования экологических платежей, освобождения многодетных семей от НДФЛ при продаже жилья и многого другого", - отметил Турчак.