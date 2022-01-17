Россия призовет ОБСЕ разобраться с вопросом о блокировке Facebook аккаунта своей делегации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия обратится к ОБСЕ с просьбой разобраться с ситуацией с блокировкой Facebook страницы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

"Вы знаете, это, конечно, нетерпимая абсолютно ситуация, ситуация, когда мы сталкиваемся с прямой угрозой замолчать мнение в эфире. Это прямая попытка цензуры, основанной на политических мотивах. Мы вчера в нашем Twitter жестко поставили этот вопрос. Проблему будем ставить опять-таки перед нашим профильным институтом - представителем по вопросам свободы СМИ и генеральным секретарем ОБСЕ, а также польским председательством, которые должны, безусловно, повлиять на срочное исправление этой ситуации", - сказал он.

По словам Лукашевича, это уже не первый случай блокировки. "Конечно, мотивы надо изучать, но совершенно понятно, что кое-кому в IT-гигантах не нравится, что возвышается голос в пользу актуальности проблемы внесенных нами предложений по гарантиям безопасности, что военная делегация ретвитит очень многие заявления наших представителей на переговорных площадках в Женеве, Брюсселе и так далее, высказывают свою зрения, потому что они имеют на это полное право, потому что мандат этого форума как раз касается военно-политических аспектов европейской безопасности", - добавил постпред РФ.

В воскресенье руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов сообщил ТАСС, что Facebook в пятницу заблокировал страницу делегации, сославшись на запрещенный контент. По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ.

В понедельник Гаврилов сообщил, что Facebook после трех дней блокировки восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене.