Пензенские власти не ждут массовых сокращений из-за реформы муниципального самоуправления

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новый закон о муниципальной власти, проект которого был внесен в Госдуму в конце 2021 года, потребует сокращения числа муниципальных служащих в Пензенской области, но оно не будет иметь массового характера. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко на заседании Совета по местному самоуправлению в Совфеде.

Новый законопроект предполагает, что местное самоуправление будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Тогда как в действующем законе МСУ распространяется также на городские, сельские поселения и муниципальные районы.

"Мы прогнозируем, конечно, сокращение, но, по нашим прогнозам, оно не будет таким фатальным. <...> В среднем по сельским поселениям у нас два-три человека работают, которые являются муниципальными служащими, вместе с главой. Если мы берем наши городские поселения, в крупных городах мы имеем порядка 15-18 муниципальных служащих, а в небольших городских поселениях мы имеем 8-10 человек", - сказал Мельниченко.

По его словам, работники сельских советов в случае принятия законопроекта останутся муниципальными служащими - их переведут на работу в районные администрации. А в городских поселениях региона планируют открыть отделы администраций, которые будут отвечать за конкретную территорию населенного пункта.

"Что касается муниципальных предприятий и учреждений, то на сегодняшний день они у нас только есть в городских поселениях, они будут реорганизованы путем либо их ликвидации, либо присоединения к предприятиям и учреждениям, которые работают на уровне муниципальных округов", - пояснил губернатор.

Выступавший на заседании губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также сообщил, что в регионе не ожидается кадровых проблем из-за реформы МСУ. "Мы, по сути, эту реформу за этот год провели, и, исходя из опыта, скажу, что количество уволенных служащих минимально - до 10%. В основном все принимаются на работу, потому что муниципальных служащих в поселенческом звене не так много, и все они становятся востребованными", - сказал Цыбульский.

О развитии местного самоуправления

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, законопроект в том числе "предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.