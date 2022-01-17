Делегация ЦИК РФ выразила озабоченность действиями Приштины, запретившей голосовать сербам

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Запрет косовским сербам голосовать на референдуме о внесении изменений в конституции Сербии вызвал серьезную озабоченность российских наблюдателей. Об этом заявил в понедельник российским журналистам в ходе брифинга на площадке Русского дома в Белграде член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Павел Андреев.

"Главное, что вызвало нашу озабоченность, и за чем мы внимательно следили - это ситуация в Косово и Метохии и та позиция, которую заняла Приштина, фактически заблокировав возможность для волеизъявления сербов. Хотелось бы отметить те экстренные усилия, которые предприняла Республиканская избирательная комиссия Сербии при развертывании дополнительных возможностей для голосования косовских сербов в ближайших четырех городах Центральной Сербии. По имеющейся у нас информации, в Косово и Метохии зарегистрированы порядка 92 тыс. избирателей, из них смогли проголосовать более 20 тыс., что в общем неплохой результат, учитывая экстренность ситуации. Вместе с тем, перекидывая мостик на апрельские президентские и парламентские выборы, организация голосования в Косово и Метохии будет одним из тех вопросов, на который избирательной системе Сербии и властям страны придется искать адекватный ответ, мы слышали оценки, что, возможно, Приштина не будет принимать таких мер, но в это верится слабо", - заявил Андреев.

Отвечая на вопрос ТАСС, член ЦИК РФ отметил, что Республиканская избирательная комиссия Сербии предприняла все необходимые эпидемические меры при организации референдума. "Ввиду того, что большого скопления людей на участках не было, большой угрозы распространения вируса не существовало. Маски и санитайзеры представляются достаточными средствами для противодействия пандемии", - отметил он.

Андреев отметил, что за два дня работы в Сербии делегация ЦИК РФ провела обстоятельные переговоры с Республиканской избирательной комиссией Сербии, а также во время референдума 16 января посетила 30 избирательных участков. "Хотели бы отметить высокий уровень организации со стороны избирательной системы, РИК сделала все, чтобы референдум состоялся, голосование было открытым, а подведение итогов - прозрачным", - указал он.

Явка

По данным наблюдателей, референдум прошел при самой низкой явке с 2014 года. Как сообщил в воскресенье журналистам директор Республиканского института статистики Миладин Ковачевич, явка на референдуме по внесению изменений в Конституцию Сербии в области правосудия за два часа до закрытия избирательных участков составила 25,25%. При этом на парламентских выборах 2020 года порог 25% был преодолен за шесть часов до закрытия участков, а за час до закрытия явка составила 45%.

Окончательная явка на воскресном референдуме составила около 30,65%.

Изменения в конституции

На референдуме граждане отвечали на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" Голосующие должны были ответить на вопрос "да" или "нет".

Изменения, вынесенные на референдум, касались избрания судей и прокуроров. Согласно поправке, судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства, состоящий из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. В выборах судей больше не будут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры отныне также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.

По требованию ЕС

Как сообщила Республиканская избирательная комиссия после подсчета 98,79% бюллетеней, внесение изменений в Конституцию Сербии поддержали почти 60% проголосовавших. Референдум прошел в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель обещал "лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции". Голосование проводилось в соответствии с новым законом, который отменяет обязательный порог явки 50% при проведении референдума. Таким образом, для принятия инициативы было необходимо простое большинство голосов.