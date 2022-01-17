Любимов: новый закон о местном самоуправлении поможет исключить дублирование полномочий

ТАСС, 17 января. Закон об общих принципах организации местного самоуправления, который планируется рассмотреть в первом чтении в Госдуме в конце января, позволит исключить дублирование полномочий между поселениями и районом, а также повысит эффективность расходования бюджетных средств. Такое мнение корреспондент ТАСС высказал в понедельник губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На 26 января запланировано первое чтение законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления, который предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить проблемы с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

"Документ важный и своевременный. Его принятие позволит исключить дублирование полномочий между поселениями и районом, что позволит повысить ответственность органов местного самоуправления перед жителями - и это есть в тексте законопроекта. При этом законом будут обеспечены гарантии финансового обеспечения разграничения полномочий, часть из них по-прежнему останется на местах", - сказал глава региона.

Любимов также отметил, что законопроект предусматривает постепенный переход к одноуровневой системе, который завершится к 2028 году - за это время в пилотном режиме будут отработаны все нововведения.

"Я уже неоднократно говорил о том, что содержать бухгалтерию, отдел кадров, юриста в каждом поселении дорого и неэффективно. Новая модель создания объединенных администраций позволит централизованно выполнять эти функции, при этом на местах останется сотрудник, который знает все проблемы своей территории. Особая роль в законопроекте отведена институту сельских старост, на которых мы уже успешно опираемся в своей работе", - добавил Любимов.

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, законопроект в том числе "предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.