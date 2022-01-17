Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Египта Назих Нагари обсудили в понедельник урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Об этом говорится в распространенном в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались вопросы укрепления координации действий Москвы и Каира в рамках ООН и на других международных площадках. Особый акцент был сделан на проблематике урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Африканском континенте, а также на вопросах подготовки к 27-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе в 2022 году", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ информировали, что стороны отметили важность продолжения регулярных российско-египетских межмидовских консультаций по темам, представляющим обоюдный интерес.

В дипведомстве добавили, что встреча состоялась по просьбе посла Египта.