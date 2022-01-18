Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия максимально заинтересована в добрососедских, интенсивных и взаимовыгодных отношениях с Украиной. Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном вопросам изучения истории Украины.

"Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа", - сказал он.

Председатель РИО отметил, что на протяжении всей своей тысячелетней истории русские, украинцы и белорусы были и остаются одним народом. "Об этом прямо говорится в статье президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Уверен, что ее основные тезисы созвучны устремлениям подавляющего большинства граждан наших стран, - добавил он. - Напоминает об этом единстве и сегодняшняя дата - 368-я годовщина Переяславской Рады".

"После того как Речь Посполитая начала политику насильственной латинизации и католизации, многие запорожцы с оружием в руках поднялись на защиту своей культуры и своей веры. Причем первоначально казаки обратились именно к польскому королю. Запорожцы справедливо требовали твердых гарантий своих прав, говоря современным языком, они требовали особого статуса этой территории или ее федерализации. Но ни на какие уступки в этом отношении поляки не пошли. И вот тогда в 1653 году последовало обращение в Москву за защитой, своим единоверцам и соотечественникам", - напомнил Нарышкин.

Он добавил, что послы Богдана Хмельницкого объехали десятки городов, жители которых принесли присягу царю Алексею Михайловичу.

Председатель РИО подчеркнул, что это был даже не политический, а именно цивилизационный выбор, основанный на единстве веры, языка и исторического пути.