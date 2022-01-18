Глава Коми назначил нового председателя правительства региона

В понедельник глава региона сообщил на брифинге журналистам о своем решении о роспуске правительства Коми. Он отмечал, что до формирования нового состава кабинета министров все его члены продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Уйба анонсировал, что полномочия председателя правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахмееву, которая с 2020 года занимала должность зампреда правительства - министра экономического развития и промышленности Коми, а до 2020 года работала в Минэкономразвития РФ.

"Исполнение полномочий председателя правительства Республики Коми возложено на Эльмиру Ахмееву, заместителя председателя правительства Республики Коми - министра экономического развития и промышленности республики", - говорится в тексте распоряжения, подписанного главой региона во вторник.

Как отмечал на брифинге руководитель республики, он не намерен затягивать с формированием нового состава кабинета министров. Так, в понедельник были освобождены от должностей главы Минприроды и Минсельхоза Коми Алексей Кузнецов и Денис Шаронов. Исполнение обязанностей министров возложено на их заместителей Андрея Якимова и Ольгу Бабину соответственно.

Причина отставки правительства связана с новыми стратегическими задачами развития и необходимостью диверсификации экономики по плану, который был утвержден на федеральном уровне, отмечал глава региона.