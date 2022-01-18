Володин заявил, что инициативы президента России обеспечивают безопасность всего мира

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Агрессивные действия Вашингтона у российских границ вынудили РФ потребовать заключения обязывающих договоренностей, которые обеспечивают безопасность в том числе Европы и мира. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию нижней палаты парламента.

"Вашингтону были озвучены конкретные предложения, которые призваны защитить наших граждан и европейские страны от взрывоопасных угроз и непредсказуемого развития событий", - сказал Володин, отметив, что "необходимы закрепленные на бумаге юридически обязывающие долгосрочные гарантии".

"Но до сегодняшнего дня, как вы знаете, ответа от Вашингтона нет", - констатировал он.

Володин заметил, что сейчас решение должны принять США, чьи агрессивные действия в непосредственной близости от российских границ вынудили РФ потребовать заключения договоренностей. "В этой связи давайте поддержим нашего президента в инициативах, которые обеспечивают безопасность не только нашего государств, но и европейских стран, безопасность всего мира", - указал Володин. "Нашей стране есть чем ответить", - добавил он.

В заключение спикер призвал депутатов внести вклад в решение вопросов безопасности, чтобы Минобороны и МИД РФ чувствовали поддержку со стороны депутатского корпуса.