Путин 18 января проведет рабочую встречу с Любимовой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он [Путин] примет [министра культуры] Ольгу Любимову и позанимается делами культурными. Собственно, об основных направлениях [работы] министерства культуры расскажет Любимова, о текущих вопросах", - сказал Песков.

Кроме того, глава государства во второй половине дня проведет два международных телефонных разговора, добавил пресс-секретарь. Также у Путина на вторник запланирован ряд непубличных встреч. Президент работает в Кремле.

Песков напомнил, что на среду, 19 января, запланирован визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президенты планируют обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы.