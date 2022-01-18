Дагестанские депутаты поддержали реформу местного самоуправления

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Дагестана поддержали во вторник проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который объединит поселения с районами и городами, упразднив работу сельских администраций, передает корреспондент ТАСС Также закон предусматривает возможность главы региона вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

"Законопроектом предусматривается реформирование территориальной организации местного самоуправления, которое будет осуществляться в следующих видах муниципальных образований: городской округ и муниципальные округа, также внутригородская территория городов федерального значения. Законопроектом не предусмотрены такие виды муниципальных образований, как муниципальный район, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, городское поселение и сельское поселение", - сообщил председатель Комитета Народного собрания Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Артур Исрапилов во время седьмой парламентской сессии Дагестана.

Наименования населенных пунктов, по мнению Исрапилова, не исчезнут. Законопроект коснется лишь организации власти в этих поселениях. Местные жители при необходимости смогут обратиться в созданный территориальный отдел, в ведении которого будут находиться все вопросы местного значения. Также проект позволит руководителю региона объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

О законопроекте

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Основные положения закона вступят в силу с 1 января 2023 года, отдельные главы - с момента его опубликования. Для поселений, которым предстоит объединение с районами и городами, предусмотрен переходный период до 2028 года.