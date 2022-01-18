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Кризис на Украине
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Лавров: Москва надеется, что Берлин повлияет на Киев для выполнения минских соглашений

Киев ничего не сделал для исполнения решений "нормандского" саммита 2019 года, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Германия окажет влияние на Украину в вопросе выполнения Киевом минских соглашений. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"По Украине у нас общее понимание безальтернативности минского комплекса мер. Указали партнерам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта, такие попытки наблюдались в последнее время, и переложить на РФ ответственность за отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, - сказал он. - Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнеров, чтобы они, наконец, выполнили взятые на себя обязательства".

Министр отметил, что в этом контексте он обменялся со своей германской коллегой мнениями о "дальнейших перспективах взаимодействия в рамках "нормандского формата" и о том, какие шаги надо предпринять для того, чтобы в рамках этой "четверки" оказывать содействие в выполнении минского комплекса мер, прежде всего через активизацию работы Контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск".

Выполнение обещаний

Москва рассчитывает, что Берлин и Париж принудят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания, которые он дал в рамках "нормандского формата".

"Наши подходы абсолютно обоснованы, они абсолютно понятны, открыты. И мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов услышано и в Берлине, и в Париже, потому что на Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно обещал выполнить", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что РФ в свою очередь будет "всячески содействовать созданию благоприятных условий для достижения договоренностей о том, как реализовывать на практике минский комплекс мер", в качестве участницы "нормандского формата" и контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Мы в этом заинтересованы искренне", - отметил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Киев до сих пор ничего не сделал для выполнения решений саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), который состоялся в Париже в 2019 году. "В Париже, мы сегодня об этом тоже вспоминали, в 2019 году был саммит "нормандской четверки", где на непростых переговорах были сформулированы и одобрены всеми участниками этого саммита конкретные шаги, которые должна предпринять прежде всего киевская власть. До сих пор ничего на этот счет не сделано <…> Поэтому нам важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в "нормандском формате" на том или ином уровне", - отметил министр.

Он добавил, что такая работа в настоящее время ведется по линии внешнеполитических советников лидеров "нормандского формата". "Для нас главное - не "когда встречаться", а "зачем встречаться". Если встречаться только ради того, чтобы президент Зеленский мог опять сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей, и на этом как бы он считает свою миссию исполненной, то это нам не нужно", - заключил глава МИД РФ.

В офисе Зеленского на прошлой неделе заявили о готовности Киева к необходимым решениям на новом саммите "четверки". Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сначала нужно выполнить уже существующие договоренности. Решения последнего парижского саммита в "нормандском формате" Украиной не выполнены. В частности, Киев отказался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", которая была специально разработана бывшим главой МИД ФРГ как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаГерманияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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