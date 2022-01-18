Лавров: Москва надеется, что Берлин повлияет на Киев для выполнения минских соглашений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Германия окажет влияние на Украину в вопросе выполнения Киевом минских соглашений. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"По Украине у нас общее понимание безальтернативности минского комплекса мер. Указали партнерам на неприемлемость попыток выставить РФ стороной конфликта, такие попытки наблюдались в последнее время, и переложить на РФ ответственность за отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, - сказал он. - Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнеров, чтобы они, наконец, выполнили взятые на себя обязательства".

Министр отметил, что в этом контексте он обменялся со своей германской коллегой мнениями о "дальнейших перспективах взаимодействия в рамках "нормандского формата" и о том, какие шаги надо предпринять для того, чтобы в рамках этой "четверки" оказывать содействие в выполнении минского комплекса мер, прежде всего через активизацию работы Контактной группы, где представлены и Киев, и Донецк, и Луганск".

Выполнение обещаний

Москва рассчитывает, что Берлин и Париж принудят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания, которые он дал в рамках "нормандского формата".

"Наши подходы абсолютно обоснованы, они абсолютно понятны, открыты. И мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов услышано и в Берлине, и в Париже, потому что на Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно обещал выполнить", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что РФ в свою очередь будет "всячески содействовать созданию благоприятных условий для достижения договоренностей о том, как реализовывать на практике минский комплекс мер", в качестве участницы "нормандского формата" и контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Мы в этом заинтересованы искренне", - отметил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Киев до сих пор ничего не сделал для выполнения решений саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция), который состоялся в Париже в 2019 году. "В Париже, мы сегодня об этом тоже вспоминали, в 2019 году был саммит "нормандской четверки", где на непростых переговорах были сформулированы и одобрены всеми участниками этого саммита конкретные шаги, которые должна предпринять прежде всего киевская власть. До сих пор ничего на этот счет не сделано <…> Поэтому нам важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в "нормандском формате" на том или ином уровне", - отметил министр.

Он добавил, что такая работа в настоящее время ведется по линии внешнеполитических советников лидеров "нормандского формата". "Для нас главное - не "когда встречаться", а "зачем встречаться". Если встречаться только ради того, чтобы президент Зеленский мог опять сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей, и на этом как бы он считает свою миссию исполненной, то это нам не нужно", - заключил глава МИД РФ.

В офисе Зеленского на прошлой неделе заявили о готовности Киева к необходимым решениям на новом саммите "четверки". Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сначала нужно выполнить уже существующие договоренности. Решения последнего парижского саммита в "нормандском формате" Украиной не выполнены. В частности, Киев отказался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", которая была специально разработана бывшим главой МИД ФРГ как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.