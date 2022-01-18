В правительстве Башкирии не сократили планируемые 5% чиновников из-за пандемии

УФА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Башкирии в 2021 году не сократило 5% чиновников согласно плану, который были принят до 2024 года. Этому помешала пандемия коронавируса, из-за чего осложнилось трудоустройство сокращаемых сотрудников, сообщили ТАСС в департаменте информационного сопровождения правительства республики.

В марте 2020 года премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил о планах до 2024 года сокращать 5% чиновников в год для оптимизации работы аппарата и повышения зарплат при неизменном фонде оплаты труда.

"Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы по сокращению числа госслужащих. Произошло это из-за уменьшения возможности трудоустройства планируемых к сокращению 5% от общего числа сотрудников в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, связанной с пандемией коронавируса", - сказано в сообщении.

Как отметили в департаменте, нагрузка на аппарат правительства увеличилась, это связано с дополнительными задачами, такими как работа над вхождением в топ регионов-лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ), реализация указа главы Башкирии Радия Хабирова об увеличении валового регионального продукта (ВРП) примерно на 30% и показателя привлечения инвестиций в экономику региона до 650 млрд рублей в год.

По данным правительства Башкирии, в регионе насчитывается порядка 20 тыс. госслужащих федеральных, республиканских и муниципальных органов власти.