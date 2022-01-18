Лавров: Москва может принять встречные меры в отношении журналистов из Германии в России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия готова в случае необходимости принять встречные меры в отношении журналистов из Германии в РФ, однако не хотела бы этого. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, отвечая на вопрос о ситуации вокруг вещания телеканала RT DE.

"Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но мы, если потребуется, будем просто вынуждены, как бы нам ни хотелось этого избежать, принимать встречные действия", - отметил Лавров.