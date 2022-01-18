{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: Москва может принять встречные меры в отношении журналистов из Германии в России

При этом российские власти не хотели бы такого развития событий, отметил министр

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия готова в случае необходимости принять встречные меры в отношении журналистов из Германии в РФ, однако не хотела бы этого. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, отвечая на вопрос о ситуации вокруг вещания телеканала RT DE.

"Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но мы, если потребуется, будем просто вынуждены, как бы нам ни хотелось этого избежать, принимать встречные действия", - отметил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссия
Кризис на Украине
Лавров: Москва надеется, что Берлин повлияет на Киев для выполнения минских соглашений
Киев ничего не сделал для исполнения решений "нормандского" саммита 2019 года, заявил глава МИД РФ
Читать полностью