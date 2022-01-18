Тверское заксобрание поддержало проект федерального закона о местном самоуправлении

ТАСС, 18 января. Депутаты законодательного собрания Тверской области поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", рассмотрение которого в первом чтении намечено в Госдуме на 26 января. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

"Сегодня на заседании депутаты законодательного собрания поддержали законопроект, поддержали те изменения, которые планируются в системе организации местного самоуправления, что, естественно, будет касаться и системы местного самоуправления Тверской области", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Сергея Голубева.

Он отметил, что замечания и предложения по проекту закона заксобрание направит в Госдуму ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что субъекты РФ могут до 19 января направить в Госдуму предложения в законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, законопроект, в том числе, "предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.