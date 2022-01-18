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Делегация РФ будет принимать участие в январской сессии ПАСЕ дистанционно

Как сообщил член делегации Леонид Слуцкий, кандидатом на пост вице-спикера ассамблеи будет выдвинут Петр Толстой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) примет участие в предстоящей сессии дистанционно, кандидатом на пост вице-спикера ассамблеи будет выдвинут зампредседателя Госдумы Петр Толстой. Об этом во вторник журналистам сообщил глава думского комитета по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.

"В предстоящей январской сессии ассамблеи делегация России примет участие в дистанционном формате. Соответствующее решение было принято накануне Советом Думы", - сказал он.

Слуцкий сообщил, что во вторник прошло первое собрание российской делегации после выборов в Госдуму 8-го созыва. На собрании кандидатура Толстого была одобрена "для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ", добавил депутат.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 24 по 28 января.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТолстой, Петр Олегович
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