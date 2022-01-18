Путин поздравил Ортегу с переизбранием на пост президента Никарагуа

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре во вторник тепло поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием и состоявшимся на прошлой неделе вступлением в должность президента Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Подтверждена неизменная поддержка усилий никарагуанского правительства по обеспечению национального суверенитета и готовность и далее содействовать социально-экономическому развитию республики", - говорится в сообщении. Ортега, в свою очередь, выразил искреннюю признательность российской стороне за солидарность с народом Никарагуа, отметили в Кремле.

Кроме того, "с обеих сторон подчеркнута важность продолжения тесной координации на международной арене в русле российско-никарагуанского стратегического партнерства", подчеркнули в пресс-службе президента РФ.

Путин также обсудил с Ортегой вопросы двустороннего сотрудничества и борьбу с пандемией коронавируса. "Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в частности в сфере транспорта и сельского хозяйства. Особо отмечено эффективное взаимодействие по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин и их совместное производство на территории Никарагуа", - отмечается в сообщении.

Лидеры условились о дальнейших контактах. 76-летний Даниэль Ортега, одержавший победу на ноябрьских выборах в Никарагуа, вступил в должность главы государства на новый срок полномочий 11 января. Он возглавляет страну с 2007 года, также был президентом в 1985-1990 годах.

Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" в феврале прошлого года, "Спутник Лайт" - в мае. Помимо российских препаратов в стране также используются кубинские Abdala и Soberana 02, британско-шведская AstraZeneca и ее индийский аналог Covishield, американские Moderna и Pfizer.

По данным на начало декабря 2021 года, в стране с населением 6,5 млн человек были вакцинированы 78% граждан 30 лет и старше, а также 44% детей. Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет этот показатель составлял 53%.