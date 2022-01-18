Захарова подтвердила, что Лавров и Блинкен могут встретиться в ближайшее время в Европе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена находится в стадии активной проработки, заявила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств РФ и США сейчас находится в стадии активной проработки", - сказала она, отвечая на вопрос, можно ли в скором времени ожидать встречи Лаврова и Блинкена в Европе.

Ранее главы внешнеполитических ведомств РФ и США провели телефонный разговор, касающийся гарантий безопасности между странами и дальнейших контактов.