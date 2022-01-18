Захарова: вбросы СБУ об эвакуации посольства России заставили украинский МИД отдуваться

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Информационные вбросы об эвакуации российского посольства в Киеве, организованные с подачи Службы безопасности Украины (СБУ), вынудили украинский МИД отдуваться, России известна подставная деятельность соответствующего ведомства. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Захарова назвала "фальшивкой" появившуюся в воскресенье публикацию газеты The New York Times о том, что сотрудники диппредставительства РФ на Украине и их семьи уезжают из страны.

"Что самое интересное, меня это поразило, наверное, так впервые в публичном плане столкнулись Служба безопасности Украины и Министерство иностранных дел Украины. Одна структура начала опровергать другую, потому что, видимо, вся эта история была организована с подачи СБУ, источники которой нашептали The New York Times об эвакуации российского посольства из Киева, а сегодня МИД Украины был вынужден это опровергнуть", - подчеркнула она, отметив что посольство РФ в Киеве и российские генеральные консульства на Украине работают в штатном режиме.

По словам дипломата, Москве известны "все эти использования или операции не прикрытия, а подставы СБУ украинских же журналистов". "Теперь они вышли, видимо, на международную поляну и решили поподставлять средства массовой информации и журналистов уже американских, поэтому сегодня отдувался МИД Украины", - отметила она.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что сотрудники газеты не обращались к российскому дипведомству за комментарием до публикации. Она допустила, что возможной причиной послужило то, что соответствующий материал был заготовкой, призванной встроиться в "ряд криков и нагнетание ситуации вокруг якобы российской агрессии в отношении Украины".