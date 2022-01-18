Пушков заявил об основаниях считать умышленной блокировку страницы делегации РФ в Facebook

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что есть основания считать преднамеренной блокировку в Facebook страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями. Об этом он сказал во вторник ТАСС.

Ранее представитель компании Meta, владеющей соцсетью, сообщил, что компания извиняется перед пользователями за причиненные неудобства. По его словам, страница была заблокирована ошибочно автоматическими средствами.

"Это однако не снимает ряда вопросов. Прежде всего, почему ошибка автоматизированной системы произошла именно в те дни, когда всеобщее внимание было приковано к переговорам о гарантиях безопасности для России и ОБСЕ и позиции России по этому вопросу. Во-вторых, почему извинения приносит некий безымянный представитель Meta вместо того, чтобы руководство компании выступило с официальным заявлением, учитывая, что блокировке подверглась страница официальной делегации России, а не частное лицо", - пояснил Пушков.

"В-третьих, в силу чего, каких алгоритмов автоматизированная система могла заблокировать страницу, на которой выкладываются официальные документы", - добавил он.

Пушков отметил, что Facebook уже был замечен в неоднократном нарушении российских законов и предписаний - от отказа удалять запрещенный контент (до сих пор не удалено 2 100 таких сообщений) до блокировок российских информ-ресурсов и пользователей. "К Meta накопился серьезный объем претензий со стороны российских властей, что дает определенные основания для предположений о преднамеренном характере блокировки страницы российской делегации", - заявил Пушков.

Ранее стало известно о том, что администрация Facebook ограничила доступ к официальной странице делегации РФ. Роскомнадзор 16 января потребовал незамедлительно разблокировать аккаунт. Ведомство отмечало, что действия администрации соцсети нарушили ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. В Роскомнадзоре сочли такие шаги модераторов соцсети "актом цензуры, что, согласно российской конституции, запрещено". 17 января Facebook разблокировал страницу делегации России.

В беседе с корреспондентом ТАСС источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что в ведомстве в связи со сложившейся ситуацией "обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России". По словам источника, "была проведена необходимая организационная и техническая подготовка к принятию мер по замедлению сервиса в России".