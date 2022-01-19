Рябков обсудил с шерпами БРИКС наращивание сотрудничества в борьбе с пандемией

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) Сергей Рябков обсудил с коллегами по объединению в формате видеоконференции наращивание взаимодействия в борьбе с коронавирусом.

"В ходе заседания представлены приоритеты китайского председательства в объединении в текущем году под девизом "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступление в новую эру глобального развития". Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества по всем трем направлениям стратегического партнерства БРИКС - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты. Подтверждена нацеленность на дальнейшее наращивание пятистороннего взаимодействия в сфере здравоохранения, в том числе в целях борьбы с COVID-19. Представлен календарь мероприятий объединения на текущий год", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, российская сторона обозначила важность развития формата "БРИКС плюс"/"аутрич", а также укрепления пятисторонней координации на международных площадках.

"Обозначен ряд российских инициатив, нацеленных на укрепление диалога в рамках объединения", - добавили в министерстве.