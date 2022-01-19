Россия выразила дипломату Молдавии озабоченность положением русского языка в республике

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко совместно с замминистра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем провели в среду встречу с госсекретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Русланом Болбочаном, в ходе которой российская сторона обозначила озабоченности положением русского языка и российских СМИ в республике.

"С российской стороны были обозначены озабоченности в связи с положением русского языка и российских СМИ в Республике Молдова. Подчеркнута важность решения вопроса с открытием корпункта ТАСС в Кишиневе", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади информировали, что в ходе беседы также были рассмотрены актуальные аспекты российско-молдавских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, вопросы сотрудничества в СНГ и на других международных площадках. "Стороны обсудили график предстоящих контактов, включая межмидовские политконсультации и заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", - добавили в российском дипведомстве.

Кроме того, стороны обсудили текущее состояние и перспективы приднестровского урегулирования.