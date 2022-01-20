Отчеты по исполнению народной программы единороссов будут ежеквартальными

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" будут проводить мониторинг объектов, включенных в народную программу партии, а отчеты по исполнению программы будут проходить ежеквартально. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель руководителя фракции, первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

"Народная программа - это приоритет партии. Во фракции, в партии ежеквартально будут проходить отчеты по исполнению народной программы", - отметил он.

По его словам, два раза в год будут проходить заседания программной комиссии под руководством председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

"Каждый депутат "Единой России" должен будет проехать до каждого объекта, включенного в народную программу, пообщаться с людьми, получить обратную связь. И люди обязательно подскажут, где посмотреть, куда проехать, с кого спросить", - заметил Кастюкевич.

Он подчеркнул, что "в случае выявления фактов разгильдяйства, казнокрадства или недобросовестных исполнителей" спрос с виновных будет жестким. "Мы шли в Государственную думу с наказами избирателей, мы обещали, что обязательно дадим обратную связь по каждому объекту. Мы будем исполнять наказы, информируя о том, что происходит по каждому конкретному объекту", - сказал он.