В СФ считают, что закон о местном самоуправлении снизит нагрузку на бюджеты поселений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Реализация положений законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты городских и сельских поселений, заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

"Часто бывает так, что на поселенческом уровне крайне мало ресурсов для выполнения своих полномочий, из-за чего достаточно сложно, а порой и невозможно, эффективно решать задачи в интересах граждан, проживающих на соответствующей территории. Целью реализации новой модели перехода от муниципальных районов с городскими и сельскими поселениями в их составе к городским и муниципальным округам является повышение эффективности местного самоуправления, в том числе за счет консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов при решении задач в интересах населения", - сказал Шевченко в ходе круглого стола, посвященного обсуждению данного законопроекта.

По словам сенатора, главная цель законопроекта - "обеспечить эффективную работу органов местного самоуправления и органов госвласти как единого слаженного механизма, объединить их усилия для решения задач в интересах населения".

Согласно законопроекту, уточнил Шевченко, все нормативные акты в сфере организации местного самоуправления должны учитывать социально-экономические и природно-климатические особенности территорий, а также исторические, культурные, национальные и иные местные традиции.

Сенатор также предлагает доработать документ ко второму чтению. "Проектом предусматривается, что в структуру местной администрации городского и муниципального округа, как правило, входят территориальные органы местной администрации. На мой взгляд, нужно подумать над тем, чтобы создание территориальных органов местной администрации было обязательным. Такая мера будет способствовать обеспечению гарантий доступности местной власти для населения, их эффективному взаимодействию, а также повышению уровня ответственности руководящего состава местной администрации", - отметил сенатор.

О законопроекте

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству, законопроект в том числе "предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

Законопроектом установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Иными словами, в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению, отмечают в комитете. При разделении округов сохраняются такие критерии, как доля проживающего в них населения.