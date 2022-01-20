В Дагестане учредили институт полпреда главы региона в парламенте республики

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Институт полномочного представителя главы Дагестана в Народном собрании учредили в республике. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов, сообщает его пресс-служба.

"Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об учреждении института полномочного представителя главы Республики Дагестан в Народном собрании Республики Дагестан",- говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочный представитель будет представлять интересы руководителя региона в Народном собрании Республики Дагестан, участвовать в обеспечении осуществления главой республики права законодательной инициативы, а также участвовать в реализации некоторых полномочий в бюджетном процессе.

"Для обеспечения деятельности данного должностного лица в структуре администрации главы и правительства Республики Дагестан создается специальное подразделение - секретариат полномочного представителя",- добавили в пресс-службе.