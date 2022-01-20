В Дагестане утвердили обновленную структуру администрации главы и правительства региона

МАХАЧКАЛА, 20 января./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов утвердил обновленную структуру администрации главы и правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Существенные изменения, в соответствии с указом, затронули правительственный блок администрации. Организационно-проектное управление правительства региона и управление социального развития правительства республики разделены на отделы правительства Республики Дагестан по сферам деятельности",- говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый из создаваемых отделов будет отвечать за работу с профильными органами исполнительной власти, а также обеспечивать постоянное взаимодействие данных органов с курирующим заместителем председателя правительства.

"Также в структуре создано управление по организации обеспечения деятельности регионального правительства, которое будет осуществлять правовое обеспечение и кадровую работу правительства, контроль за исполнением поручений правительства и планирование деятельности",- добавили в пресс-службе.

По сообщению пресс-службы, новая структура администрации предусматривает реорганизацию управления главы Республики Дагестан по информационной политике в управление информационной политики и пресс-службы руководителя региона с передачей ему функций пресс-службы главы Дагестана. Руководитель пресс-службы по должности будет являться заместителем начальника управления информационной политики и пресс-службы главы республики

"Возглавлять подразделение будет заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан - начальник управления информационной политики и пресс-службы главы Республики Дагестан", - уточнили в пресс-службе.