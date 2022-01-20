Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшихся во вторник переговорах с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок предложить создать в Берлине мемориал, посвященный всем гражданским жертвам нацизма в СССР независимо от их национальной принадлежности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в четверг в своем Telegram-канале.

"В ходе недавних переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвященного всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности. Рассчитываем, что власти ФРГ внимательно изучат наше предложение, реализация которого внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения", - подчеркнула она.

По словам дипломата, российская сторона исходит из того, что "в современной Германии осознают важность сохранения культуры памяти и критического осмысления темных страниц своего прошлого", включая непреходящую историческую ответственность "за зверства нацистов, в том числе на территории бывшего СССР".

Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Анналена Бербок провели во вторник переговоры в Москве. Министры подтвердили в том числе готовность стран к диалогу и поиску решений накопившихся двусторонних проблем. Этот визит стал для Бербок, которая была известна критикой в адрес России и до назначения министром иностранных дел, первым посещением РФ в новом качестве. В Москву она прибыла из Киева, где обсуждала перспективы "оживления" "нормандского формата".