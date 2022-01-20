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Отношения России и НАТО

Чижов заявил, что совет Россия - НАТО не возобновился, его проведение было исключением

Постпред РФ при ЕС отметил, что "с НАТО не было позитивной повестки дня"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что проведение встречи Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе было, скорее, исключением, чем возобновлением работы Совета Россия - НАТО.

"Думаю, что Совет Россия - НАТО не возобновился, это, скорее, было исключение", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Ведь почему работа с НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО не было позитивной повестки дня. О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное, это не имело смысла. А встречаться, чтобы слушать что-то про Украину, для этого Совет Россия - НАТО нам не нужен", - подчеркнул Чижов.

7 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Теги
РоссияОтношения России и НАТОЧижов, Владимир Алексеевич
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