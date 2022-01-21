МИД России нацелен на углубление отношений с Вьетнамом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия готова продолжать интенсивный политический диалог и сотрудничество по ряду ключевых тем и направлений с Вьетнамом. Об этом говорится в опубликованных в пятницу ответах Министерства иностранных дел РФ, поступивших ранее к пресс-конференции главы МИД по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Нацелены на углубление отношений с Вьетнамом - нашим давним и надежным другом. В текущем году намерены продолжать интенсивный политический диалог и сотрудничество по ряду ключевых тем и направлений в духе Совместного заявления о видении развития всеобъемлющего стратегического партнерства на период до 2030 года, принятого по итогам визита в Россию президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в конце 2021 года", - говорится в сообщении.