Песков: РФ рассчитывает, что на днях получит ответы на по гарантиям безопасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва ориентируется на то, что уже на днях получит письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы будем ориентироваться, что на днях мы все-таки письменные тексты получим", - сказал он.

По словам Пескова, Россия и США уже сделали первые шаги в диалоге, в том числе провели консультации по гарантиям безопасности.

В четверг американский лидер Джо Байден назвал глупым вопрос одной из представительниц СМИ о том, почему он "ждет первого шага" от президента России Владимира Путина. Пресс-пул не пояснял, о какой именно теме шла речь.

"Первые шаги сделаны, консультации прошли, обсуждение ведется. Другое дело - какой будет сформулирован ответ на наши озабоченности. Вот этого в эти дни мы ожидаем", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, действительно ли нужен первый шаг от какой-то из сторон или эти шаги должны быть совместными.