Дату оглашения послания президента Федеральному собранию могут перенести

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в случае пика волны распространения омикрон-штамма коронавируса дата оглашения послания президента Федеральному собранию может быть сдвинута "на пару недель". При этом, отвечая в пятницу на вопрос ТАСС, представитель Кремля отметил, что прямой связи между пандемией и сроком оглашения послания нет.

"Мы уже научились принимать меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре [2021 года] на большой пресс-конференции [главы государства]. Но мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой очередной волны [пандемии]. Если это будут пиковые значения, то, наверное, может быть, будет иметь смысл подождать какое-то время, пару недель", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что "по опыту других стран, в целом предсказуемо развитие этой волны и ее продолжительность". "Будем смотреть. Уже научились принимать меры предосторожности, но будем учитывать новую волну. Пока точных сроков [оглашения послания] нет", - резюмировал он.

В конце декабря 2021 года Песков сообщал, что подготовка послания концептуально началась, но предметно еще предстоит работать над основой текста. Пресс-секретарь также обещал, что послание будет оглашено "в начале года". В начале недели Песков уточнял, что дата оглашения послания пока не определена.

В 2021 году Путин озвучил послание парламенту 21 апреля. Предстоящее послание станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для Путина. Традиционно в выступлении глава государства излагает оценку положения дел в стране и основные задачи на перспективу.