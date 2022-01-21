В Думе заявили, что Россия никогда не откажется от поддержки жителей Донбасса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Страны Запада должны понимать, что вне зависимости от нагнетания ситуации вокруг Украины Россия не перестанет поддерживать жителей Донбасса. Об этом заявил в пятницу зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Для нас Донбасс и Украина - это в первую очередь люди, которые там живут. Если взять коллективный Запад - [для него] это территория, с помощью которой они решают свои внутренние проблемы. Для нас это люди, которые живут на протяжении уже восьми лет в состоянии войны", - сказал депутат.

Саблин напомнил, что многие жители Донбасса голосовали на российских выборах, в том числе в ходе последней думской избирательной кампании. "Они наши избиратели и в любом случае Запад должен всегда понимать, что русские никогда своих не бросают", - добавил он.

"Запад должен четко понять, что сколько бы они не увеличивали количество техники, не нагнетали ситуацию, не поставляли вооружения, у них все равно ничего никогда не получится", - подчеркнул Саблин.

"Коллективный Запад должен понимать однозначно, что другого варианта нет. Мы в любом случае своих людей никогда не бросим", - резюмировал он.