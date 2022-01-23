Глава делегации в Вене: РФ не станет терпеть, если ее граждан будут атаковать на Украине

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия не будет терпеть провокации США на Украине, при которых будут атакованы российские граждане. Об этом заявил в воскресенье руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала " Изолента live ".

"Разве это не широко освещалось в прессе? Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан, четко сказано. И во всех СМИ это прозвучало", - сказал он, отвечая на вопрос о планах РФ в случае провокаций США на Украине.

При этом Гаврилов отметил, что Россия не собирается "грозить" просто так, а будет реагировать и отвечать на конкретные действия. "Мы же не американцы - вести пропаганду для того, чтобы скрывать свои намерения. Сказано, обозначено, пусть анализируют и думают и на Западе, и на Украине", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.