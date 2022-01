Запад спорит о том, "что на уме у Путина". Но президент России сам все давно объяснил

А, например, британский политолог Анатоль Ливен во имя "устранения угрозы войны в Европе" обратился к французскому лидеру с прямым призывом: "Макрон, скажи "non" (фр. - "нет") расширению НАТО на Украину!". По мнению комментатора, для Эмманюэля Макрона это стало бы поступком в духе его великого предшественника Шарля де Голля.

Уже объявлено, что на будущей неделе США должны представить свой подробный письменный ответ на письменные предложения России (глава МИД РФ Сергей Лавров собирался просить об этом своего американского коллегу Энтони Блинкена, но уверенности в готовности США к транспарентности нет). Затем документы будут обсуждаться на экспертном и министерском уровне. При необходимости вновь подключатся и лидеры, причем Блинкен говорил о такой возможности даже с большим энтузиазмом, чем Лавров.

В общем, имеет смысл не строить конспирологические теории, а повнимательнее слушать то, что в Москве говорят прямо и открыто. И помнить хоть о русской пословице, гласящей, что худой мир лучше доброй ссоры, хоть о той же по смыслу крылатой фразе Уинстона Черчилля: "Jaw, jaw is better than war, war", то есть "лучше долго спорить, чем воевать".

Андрей Шитов