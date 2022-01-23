Запад спорит о том, "что на уме у Путина". Но президент России сам все давно объяснил

На расширенной коллегии МИД РФ в ноябре глава российского государства велел поддерживать "известное напряжение" на западных рубежах страны, но при этом не допускать возникновения там "ненужного конфликта"

Даже после нескольких раундов переговоров по гарантиям безопасности для России на Западе продолжаются оживленные пересуды о том, "что на уме у Владимира Путина". Это выглядит несколько странно, поскольку президент России сам, как с ним обычно и бывает, все заранее внятно объяснил. 18 ноября 2021 года на расширенной коллегии МИД РФ он велел поддерживать "известное напряжение" на западных рубежах страны, но при этом не допускать возникновения там "какого-нибудь не нужного нам конфликта".

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Именно это указание, по словам российских переговорщиков, с тех пор неукоснительно выполняется. Тогда же Путин предложил дипломатам "добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на [западном] направлении". Во исполнение данного поручения российской стороной были выдвинуты известные письменные предложения в форме проектов двух юридически обязывающих международных документов. Вторжение не предполагается Россия постоянно подчеркивает, что никакого вторжения на Украину в ее планах не было и нет. Это опять-таки вытекает из президентской установки на недопущение конфликта. Но "военно-технические меры" по принуждению партнеров к миру действительно предполагаются. Как достаточно ясно давали понять российские дипломаты, если Запад в очередной раз попытается проигнорировать или "заболтать" законные усилия России по обеспечению собственной безопасности, то в должное время в должных местах появится должное количество российских систем, с которыми придется считаться уже ему самому. Полезные споры Вместе с тем споры западных аналитиков - хоть о том, могут ли США и НАТО затворить двери в альянс для Украины, Грузии и Молдавии, хоть о том, может ли Россия официально признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или даже "аннексировать Донбасс", - сами по себе представляются поучительными и полезными.

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А, например, британский политолог Анатоль Ливен во имя "устранения угрозы войны в Европе" обратился к французскому лидеру с прямым призывом: "Макрон, скажи "non" (фр. - "нет") расширению НАТО на Украину!". По мнению комментатора, для Эмманюэля Макрона это стало бы поступком в духе его великого предшественника Шарля де Голля. С момента распада СССР время для таких дискуссий давно назрело и перезрело. Но лучше поздно, чем никогда. С тех самых пор Запад настойчиво перестраивал европейскую архитектуру безопасности под свои нужды, игнорируя законные интересы России. Теперь она наконец решила положить этому конец и выдвинула собственные требования, опирающиеся на принцип неделимости безопасности. Почему сейчас Почему это обсуждение началось именно сейчас, тоже в целом понятно. Москву, по ее собственному признанию, "допекло". Дальше отступать под напором натовской экспансии ей просто некуда.

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У Вашингтона свои проблемы. Его иллюзорное глобальное всемогущество испаряется, непредвзятые наблюдатели вроде отставного канадского военного аналитика и дипломата Патрика Армстронга пишут, что уже сейчас "Россия плюс Китай сильнее США и их союзников по всем параметрам, которые поддаются измерению". У главы вашингтонской администрации Джо Байдена тем временем политических успехов не видно, рейтинги снижаются, впереди маячат заведомо проигрышные для его правящей Демократической партии выборы. А тут ему предлагается перспектива войти в историю в качестве одного из главных творцов прочной и справедливой системы поддержания мира и безопасности. Заманчивость такого пути очевидна для многих: президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Эфраим Инбар на днях напечатал колонку о том, "может ли Байден сконструировать новый мировой порядок путем разрядки с Россией". Между прочим, Инбар - двоюродный брат Джозефа Либермана, бывшего влиятельного американского сенатора-демократа и кандидата в вице-президенты США. Либерман и Байден плотно взаимодействовали в годы работы в Сенате и однажды вместе ездили в Москву для встречи с российскими законодателями и президентом Путиным. Что дальше Чем завершится нынешний российско-американский диалог, сейчас, разумеется, никому доподлинно не известно. Но нельзя и сказать, что перспективы туманны.

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