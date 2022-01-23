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Главе МИД Канады направили приглашение посетить Москву

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил, что российская сторона примет канадскую делегацию, когда они к этому будут готовы, либо в Москве, либо в другом удобном для канадцев месте

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил главе канадского МИД Мелани Жоли приглашение посетить Москву. Об этом посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщил в воскресенье в эфире телеканала CTV.

"[Министр] Жоли имела возможность побеседовать с министром [иностранных дел Сергеем] Лавровым на полях встречи ОБСЕ в декабре в Стокгольме и выразила заинтересованность приехать в Москву для консультаций, - сказал дипломат. - Мой министр направил [ей] официальное приглашение".

Степанов добавил, что российская сторона примет канадскую делегацию, когда они к этому будут готовы, либо в Москве, либо эта встреча может пройти в другом удобном для канадцев месте. Стороны смогут обсудить ситуацию на Украине и вопросы, связанные с НАТО.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКанадаРоссия
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