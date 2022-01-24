Эксперт считает, что Пашинян сделает президентом Армении своего человека

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян "выдавил" из политики президента республики Армена Саркисяна и теперь сделает так, чтобы этот пост занял его человек. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Аналитик обратил внимание на то, что между Саркисяном и Пашиняном нередко возникали разногласия, премьер давно хотел "выдавить" президента из политики, и ему это удалось.

"Саркисян не был человеком Пашиняна, он играл какую-то собственную игру, что не устраивало премьера. Пашинян - это человек, который хочет все решать сам. Совершенно понятно, что сейчас пост президента Армении займет человек Пашиняна. У его партии "Гражданский договор" большинство в парламенте, поэтому проблем с голосованием за [своего кандидата на пост] президента у них не возникнет", - сказал эксперт.

При этом специалист предположил, что при выборе кандидатуры нового президента Пашинян будет учитывать как мнение России, так и стран Запада. По мнению специалиста, отставка Саркисяна стала результатом подковерной игры. Объяснение же причины ухода в отставку, которое дал Саркисян, собеседник агентства считает формальным. "Объясняя свою отставку, Саркисян сослался на отсутствие полномочий. Но у него их не было изначально. Уход надо было как-то объяснить, и он объяснил его так", - резюмировал Евсеев.

Отставка Саркисяна

Саркисян, который в 2018 году был избран президентом страны, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.

Президент Армении избирается Национальным собранием (парламентом) на 7 лет, его отставку принимают также парламентарии. Согласно конституции республики, после ухода президента с поста парламент спустя 25 дней и не позже 35 дней должен избрать нового главу государства. Отсчет времени начинается с момента соответствующего заявления парламента.