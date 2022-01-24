Новак возглавил правкомиссию по вопросам развития Северного Кавказа

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр экономического развития РФ Максим Решетников вошли в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа <...> следующие изменения: включить в состав комиссии Александра Новака - заместитель председателя правительства РФ (председатель комиссии)", - говорится в документе.

Кроме того, документом в состав правкомиссии в качестве заместителя председателя включен министр экономического развития РФ Максим Решетников. В то же время замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров освобожден от должности заместителя председателя комиссии .

В январе сообщалось, что кабмин РФ выделит до 7,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет на реализацию программ экономического развития системы ЖКХ трех пилотных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

По итогам рабочих поездок премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пятигорске 15 июня 2021 года прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. На совещании обсуждались, в частности, реализация программы социально-экономического развития СКФО, ситуация с оказанием медпомощи, состояние социальной и транспортной инфраструктуры, проблемы инвестиционного климата и перспективы развития туристической отрасли. В июле прошлого года Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. Как пояснял Решетников, по сути, это дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста. Работа над экономическими моделями будет продолжена, отмечал министр.