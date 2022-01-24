Захарова назвала "антироссийским угаром" слова вице-премьера Канады о востоке Украины

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередным антироссийским угаром" слова вице-премьера Канады Христи Фриланд о "проваленной работе с российской пропагандистской машиной" на востоке Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на прошедший в январе семинар "Угроза дальнейшему российскому захвату Украины и канадская роль в ее защите", где Фриланд, по словам официального представителя МИД РФ, высказалась о том, что "провалена работа с российской пропагандистской машиной на востоке Украины, не имеющей доступа к западным СМИ".

"Вице-премьер канадского правительства Христя Фриланд зашлась в очередном антироссийском угаре", - написала она в своем Telegram-канале в понедельник.

Кроме того, Захарова напомнила слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выступавшего в 2019 году с предложением помочь с налаживанием работы европейских журналистов на западной стороне линии соприкосновения в Донбассе. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что власти непризнанных республик на востоке Украины также заинтересованы в этом контакте.

"Хочу напомнить о наших неоднократных вопросах западным журналистам, отчего они не приезжают в Донбасс?" - сказала Захарова. "Насколько мне известно, заинтересованы в работе западных журналистов и администрации народных республик", - добавила она.