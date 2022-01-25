ГД обсудит во II чтении законопроект о санкциях для иностранцев, нарушивших права россиян

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума во вторник планирует рассмотреть во втором, основном чтении правительственный законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления, а не только против граждан США.

Поправками предлагается расширить действие принятого в 2012 году закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Согласно этому закону, к американцам, причастным к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека", преступлениям в отношении россиян, вынесению несправедливых приговоров или необоснованному юридическому преследованию россиян, могут применяться определенные рестрикции. Теперь их предлагается распространить не только на американцев, но и на граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства. Это запрет на въезд в РФ, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Также может быть установлен запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ.

Наказание за повторные побои

Также во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект кабмина об уголовном наказании за повторное нанесение побоев для лиц, уже имеющих судимость за аналогичное преступление. Статью 116.1 Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). За повторные побои предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом на срок до полугода.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей, что действующая статья 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") не позволяет вновь привлекать к ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам. Так, сейчас побои, нанесенные впервые, влекут за собой административную ответственность - штраф до 30 тыс. рублей или арест на 10-15 суток. В следующий раз наступает уголовная ответственность, но если побои наносятся в третий раз, то они снова влекут за собой ответственность административную.