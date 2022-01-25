В Крыму рассчитывают в 2022 году наладить связи с официальными лицами Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают в 2022 году наладить контакты с официальными властями областной структуры Белоруссии и договорить с ними о подписании договора, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"На уровне народной дипломатии между общественными структурами Крыма и Белоруссии встречи уже были в прошлом году, контакты налажены, идет обмен информацией. А вот, я сейчас говорю, как председатель комитета, конечно, мы бы видели не просто делегацию общественников, а делегацию, в составе которой было бы руководство областной структуры администрации, чтобы можно было говорить о более тесных контактах. Над этим мы работаем, я думаю, что уже в этом году нам удастся выйти на серьезное подписание договора", - сказал Гемпель.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2021 году заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.